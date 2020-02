Treinador do Leganés: «Lixaram-nos, estamos em último e os grandes tiram-nos 2 jogadores»

Javier Aguirre, treinador do Leganés, comentou esta sexta-feira, em conferência de imprensa, a saída de Braithwaite, contratado pelo Barcelona esta semana, para colmatar as lesões prolongadas de Dembélé e Suárez.





"Lixaram-nos, estamos em último e os grande tiraram-nos dois jogadores", afirmou Aguirre, fazendo alusão também à contratação de Youssef En-Nesyri pelo Sevilha no mercado de inverno.O treinador ainda assim não baixa os braços: "Não permitirei nenhum pretexto para não darem o máximo. Têm de jogar como se fosse a última partida. E quem não entender isso, estará fora. O desafio é capital. Vamos lutar como animais.""Nunca me tinha acontecido, ficar sem um jogador num dia. Mas tenho 26 jogadores e seria uma falta de respeito para com eles dizer que estamos f..., porque são bons jogadores. Hoje o sol nasceu e enquanto a FIFA nos deixar jogar com 11 jogadores fanstásticos, fico contente com o que tenho", afirmou Javier Aguirre.Este sábado, o Leganés desloca-se ao terreno do Celta de Vigo, em jogo da 19.ª jornada da liga espanhola.