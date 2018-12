Treinador do Real Madrid já sabe os "reforços' que quer para janeiro

Solari não deixa margem para dúvidas ao dizer que não vai pedir reforços em janeiro. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da segunda mão para a Taça do Rei, frente ao Melilla, o técnico argentino defendeu que tem o que precisa dentro do plantel do Real Madrid. A solução implica recuperar Isco e Asensio, jogadores que têm sido preteridos até agora por não terem a intensidade desejada, e apostar em jovens jogadores para serem alternativas credíveis aos habituais titulares.A situação mais urgente que Solari tem em mãos passa por devolver Isco e Asensio à ribalta, jogadores cuja qualidade é reconhecida e cuja falta de minutos não se justifica no seio dos adeptos blancos. O caso de Asensio é, no entanto, diferente. O jogador abriu um braço de ferro com o treinador, depois das polémicas declarações em que afirmou que não ia puxar o "carro" do Real Madrid sozinho. A afirmação caiu mal a Solari, que respondeu dizendo que "todos os que amam o Real Madrid vão ter de puxar o carro". Quanto a Isco, a falta de minutos deve-se ao facto do técnico argentino preferir jogadores mais intensos e combativos. Todavia, esta é uma situação a alterar, até porque Solari quer todo o grupo comprometido e em condições físicas de poder ajudar a equipa a qualquer momento.Face ao défice apresentado até agora no volume de golos marcados e, perante a saída de Cristiano Ronaldo no último defeso, muitos têm sido os nomes apontados como próxima estrela "galática", com o belga Eden Hazard a encabeçar a lista dos preferidos. Solari, no entanto, acredita em Mariano e pretende apostar no jovem jogador para, juntamente com Benzema, inverter o actual panorama ofensivo.Para as posições de lateral esquerdo e de médio defensivo, zonas onde o Real Madrid não tem conseguido ter alternativas rentáveis aos titulares, Solari promoveu Reguilón e Marcos Llorente para se assumirem como número dois na posição, respetivamente, e a aposta tem dado certo, acabando o técnico merengue por evitar recorrer ao mercado para resolver o problema.