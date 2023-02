Tribunal de Barcelona rejeita recurso e mantém Dani Alves em prisão preventiva

Um tribunal de Barcelona decidiu manter Dani Alves em prisão preventiva - e sem fiança - por alegadamente ter violado uma mulher, de 23 anos, numa discoteca da cidade em dezembro passado. Os magistrados recusaram o recurso colocado pelos advogados do internacional brasileiro, que tentaram garantir que não existe qualquer perigo de fuga.Contudo, segundo o jornal 'El Mundo', o tribunal considera que existem "inúmeros indícios de culpa por parte do jogador" e que existe efetivamente esse "risco".O Ministério Público, citado por este jornal espanhol, sublinha que "a elevada capacidade económica" do jogador permitir-lhe-ia "abandonar Espanha a qualquer momento" e descarta "que as medidas alternativas à prisão preventiva, propostas pela defesa, sejam suficientes para neutralizar um risco de fuga" qualificado como elevado.