Tribunal rejeita novo recurso de Dani Alves e jogador continua na prisão

Dani Alves vai continuar na prisão, depois de um tribunal de Barcelona ter recusado esta segunda-feira um novo pedido de liberdade condicional, interposto pela defesa do futebolista brasileiro.A defesa de Dani Alves alegava que o jogador não pretende fugir, mas sim reunir-se em Barcelona com os filhos e a ex-mulher, que se mudaram recentemente do Brasil. Só que o tribunal considerou que o risco de fuga é real, enquanto que a acusação disse mesmo que este era "um projeto de vida fictício".Recorde-se que Dani Alves está em prisão preventiva desde o dia 20 de janeiro, acusado de violar uma jovem numa discoteca em Barcelona, no final do ano passado.