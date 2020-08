Trincão, a comparação com Figo e a polémica Messi: «Só cheguei há duas semanas...»

Trincão foi apresentado esta quarta-feira no Barcelona e não escondeu a ambição. "Estou desejoso por começar e com vontade de ganhar tudo pelo Barcelona. É o primeiro dia e estou muito encantado. É o melhor clube do mundo e espero fazer muitos golos e assistências", afirmou o extremo português de 20 anos, contratado ao Sp. Braga por 31 milhões de euros, que chega aos blaugrana numa altura em que a saída de Messi é o tema do dia.





"Claro que quero que ele quede, mas não é algo a que possa responder. Vamos ver o que vai acontecer. Cheguei há duas semanas e estou aqui para faezr o meu trabalho e ser uma referência para o clube", disse.E prosseguiu: "Estou aqui para trabalhar e poder fazer o melhor possível. Vou falar com o treinador, para saber o que pretende de mim, e sinto-me cómodo a jogar em qualquer lugar da frente, desde a ala ao meio."Questionado sobre uma possível comparação com Figo e a inspiração que encontra nos jogadores portugueses que já alinharam no Barça, Trincão foi perentório: "Figo foi muito bom neste clube e oxalá que possa fazer melhor ainda. Todos os portugueses tiveram a sua história aqui, mas agora quero escrever a minha".Já Ramón Planes, diretor-técnico do Barcelona, descreveu Trincão como um atleta que "pode jogar em muitas posições, também no meio-campo." "Foi convocado pela Seleção de Portugal e queremos construir com ele um novo ciclo ganhador", concluiu.