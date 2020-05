Trincão ainda não chegou ao Barcelona mas o clube já está a receber propostas

Passaram-se pouco mais de três meses desde que Trincão assinou pelo Barcelona, que pagou 31 milhões de euros ao Sp. Braga. Desde então, o extremo tem continuado a mostrar todo o seu potencial nos minhotos, razão pela qual os blaugrana já começam a receber... propostas.





De acordo com o 'Sport', o clube catalão tem recebido inúmeras abordagens que visam um empréstimo na próxima temporada. No entanto, o Barcelona prefere esperar pelo início de época, nomeadamente pela pré-época, para tomar uma decisão.A verdade é que Trincão tem à sua frente jogadores como Messi, Suárez, Dembélé, Griezmann ou Ansu Fati, já para não falar de Braithwaite, e naturalmente não será fácil impor-se logo no seu primeiro ano em Espanha. À semelhança do que já aconteceu com outros futebolistas, pode ser cedido para se adaptar a uma nova realidade.A mesma publicação recorda que antes de chegar ao Barcelona, Trincão (20 anos) era pretendido por Juventus ou Benfica, o que demonstra bem a sua cotação no mercado.