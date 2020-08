Francisco Trincão foi oficialmente apresentado como reforço do Barcelona numa altura em que o emblema catalão atravessa um dos momentos mais conturbados da sua história. Há vários jogadores na porta de saída, com destaque natural para o astro Lionel Messi, uma notícia que acabou por 'ofuscar' a chegada de Trincão a Camp Nou. Contudo, existe uma enorme expectativa em torno do extremo português e o jornal 'ABC' vê o jogador de 20 anos como "símbolo do novo Barcelona".





"A meio do 'terramoto Messi', o Barcelona procura uma solução. Mas, um momento, e se o 'craque do futuro' já lá estiver? E se o investimento de 31 milhões de euros feito em janeiro se revelar como uma tábua de salvação?", escreve o 'ABC'.Segundo aquela publicação, o Barcelona garantiu "um dos grandes talentos emergentes em Portugal" e que "arrasou nas duas últimas temporadas" pelo Sp. Braga, a quem os catalães pagaram, em janeiro, 31 milhões de euros. E o 'ABC' destaca as qualidades técnicas do extremo. "A velocidade é um dos seus trunfos mais apreciados, a ponto de brilhar tanto no contra-ataque quanto na combinação perto da área quando o ritmo é menos frenético", além de ser "dotado de capacidade goleadora e especialista em assistências letais", pode ler-se.E o primeiro impacto de Trincão para a imprensa e para os adeptos não poderia ser mais positivo, já que "foi apresentado e começou a entusiasmar pela sua autoconfiança e firmeza, apesar da juventude". primeira chamada de Trincão para a Seleção Nacional também não passa ao lado do 'ABC', que vê na convocatória "uma oportunidade de ouro" para o jovem se focar no futuro e para um "Barcelona recheado de mudanças" com a chegada do técnico Ronald Koeman.