Trincão: «Quando o Barcelona me contactou não sabia o que dizer»

Contratado ao Sp. Braga por 31 milhões de euros, Francisco Trincão deu a primeira entrevista aos canais do Barcelona, na qual se definiu como "um futebolista muito forte mentalmente, que procura marcar, dar assistências e ajudar a equipa". "O meu forte é no um-contra-um e para isso preciso de jogar para ter confiança."





O extremo de 20 anos confessou a emoção por este passo enorme na carreira. "Quando o Barcelona me contactou, não sabia o que dizer, não tinha palavras. Não imaginava que seria possível. Sempre soube que tinha qualidade, mas não pensava que chegaria tão jovem ao Barcelona."Consciente de que chegou a um grande clube, Trincão definiu objetivos: "Jogar o máximo e ganhar todos os títulos". E sabe que agora é o centro das atenções. "Estão mais atentos ao que faço dentro e fora do campo, mas não me importa. Trabalho para ser o melhor e sou o mais crítico." Revelou ainda que se aconselhou com Abel Ruiz, que fez o caminho inverso. "Disse-me que é o melhor clube do mundo e que fosse eu mesmo."Além de Abel Ruiz, Trincão também falou com Nélson Semedo, novo companheiro em Barcelona. "Será uma ajuda."Ainda assim, Griezmann foi o primeiro a mandar-lhe uma mensagem e em português. "O que dizia? ‘Vamos, c***!", contou o português, que já começou a aprender castelhano. "Tenho aulas duas vezes por semana e agora, com tudo isto, faço por videochamada. Desde janeiro que comecei a aprender, quando se deu a transferência."