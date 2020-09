Trincão continua a encantar Barcelona: «Começa a tornar-se num caso sério»

Trincão continua a dar que falar e a dar boas indicações nestes seus primeiros passos enquanto jogador do Barcelona. Depois dos elogios que recebeu pela forma como se exibiu perante o Gimnàstic Tarragona, o criativo ex-Sp. Braga voltou a estar em evidência diante do Girona, numa partida que ainda decorre e na qual saiu à passagem da hora. Ora, tanto 'Sport' como 'Mundo Deportivo' ao intervalo já tinham lançado as suas análises, deixando avaliação positiva ao jovem português, ao qual atribuíram nota 7. Na retina ficou a assistência para Coutinho, mas também a sua intervenção no segundo golo de Leo Messi.





Depois, também a 'Marca' deixou palavras positivas, falando mesmo num caso sério que está a ser 'desenhado' pelo português, que segundo o jornal da capital dá ao Barcelona algo que estava em falta há muito tempo, "paixão pelo jogo"."Não fez magia ou deslumbrou como na estreia, mas voltou a deixar detalhes de qualidade e optou por um futebol prático e mais de primeiro toque. Deu um golo feito ao Coutinho""Não acusou a responsabilidade de jogar pela direita, assumindo o lugar que era de Messi. Entendeu-se com ele no 1-0 e ofereceu o golo a Coutinho.""Foi titular, deu uma assistência, deixou outra vez indicações de que na sua perna esquerda há muitas surpresas escondidas. Deu profundidade à equipa, algo que a equipa precisa muito, e além disso demonstrou compromisso defensivo. O seu perfil de jogador alto e potente encaixa no estilo e entendimento do jogo. Começa a tornar-se num caso sério, já que fez parte da equipa titular e jogou 60'... deixando Dembélé no banco.""Trincão voltou a reclamar minutos. Ele e Araújo mostraram que o projeto pode contar com os jovens. Foi sua a assistência para o golo de Coutinho, após a intervenção de Messi"."O português dá sensação de ser um jogador muito vertical. Tem ganho pontos com Koeman. Mostra-se agressivo, seguro, com atrevimento para ajudar a equipa e algo que fazia falta à equipa: paixão pelo jogo"