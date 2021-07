Troca bombástica à vista entre Barcelona e At. Madrid: Griezmann e Saúl podem mudar de ares

Na semana passada, o 'Mundo Deportivo' avançou com uma das bombas deste mercado: a troca de Antoine Griezmann com Saúl, com o primeiro a rumar a Madrid, para representar o Atlético, e o segundo a Barcelona. Um negócio que traria benefícios a ambas as partes, segundo a 'Marca', já que os blaugrana libertariam um dos jogadores mais bem pagos do plantel - o que aliviaria a situação financeira do clube que poderia segurar assim Messi - e os colchoneros fariam a vontade a Saúl, que já revelou querer deixar o emblema da capital espanhola.





É certo que os culés já terão assegurado a renovação de Messi , mas a situação de Griezmann não é só financeira. As chegadas de Agüero e Depay trazem consigo uma maior concorrência na frente de ataque, o que deixaria o francês com menor margem de manobra.Já Saúl encaixa no perfil pretendido por Ronald Koeman para o meio-campo do Barça e iria preencher a vaga que não chegou a ser de Wijnaldum, que esteve perto dos catalães mas acabou por rumar ao Paris SG.Ainda assim, caso a negociação chegue a bom porto, o Atlético Madrid necessitaria que o atacante francês reduzisse o salário, em comparação com o que recebe no Barcelona, enquanto Saúl precisaria de aceitar o facto de não ser sempre um titular indiscutível, avança a mesma fonte.