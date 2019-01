Tuchel não perde uma polémica de Dembélé: «É bom rapaz, mas um pouco louco»

São atrasos atrás de atrasos respostas nas redes sociais sem 'travão', pagamentos a amigos para o ajudarem no dia a dia: não há semana em que Dembélé não seja notícia e Thomas Tuchel parece lê-las todas. O agora treinador do PSG conhece bem o extremo francês do tempo em que ambos estiveram no Borussia Dortmund e não esconde a admiração pelas capacidades do jogador do Barcelona, mas também sabe do que ele é capaz... fora dos relvados."O Ousmane é um jogador incrível, é realmente muito talentoso. Podia ver a sua técnica fantástica em cada sessão de treino.Durante as sessões de treino, mostrava talento com o pé esquerdo e o direito. Tive um bom ano com ele. Também é um grande ser humano. É um pouco louco... É um bom rapaz, mas um pouco louco. Adora rir, mas também consegue ter conversas bastante sérias. Com ele, nada é aborrecido. Se estiver focado o suficiente, pode chegar a qualquer nível. Quando falei com ele pela primeira vez, ele disse-me que queria jogar no Barcelona. E é lá que está agora.Isso significa que pode chegar a qualquer nível, mas tem de se manter focado e melhorar a cada dia", afirmou citado pelo jornal 'AS'.