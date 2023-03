UEFA atenta ao ‘caso Negreira’

O escândalo relacionado com os pagamentos do Barcelona ao ex-árbitro José María Enríquez Negreira levou a UEFA a pedir esclarecimentos à Federação espanhola. Foi o próprio secretário-geral da entidade do país vizinho quem o confirmou ontem. “O departamento de Integridade da UEFA fez-nos um pedido a solicitar informação completa sobre o assunto. Enviamos-lhes uma carta a explicar e continuaremos a colaborar”, adiantou Andreu Camps, acrescentando: “Trata-se de informação reservada e primeiro será do conhecimento dos órgãos judiciais, governamentais e desportivos. Para já não se pode tornar público.”

Refira-se que o caso, segundo a lei espanhola, não pode acarretar punições desportivas para o Barça por já ter prescrito, mas tando a UEFA como a FIFA poderão intervir e, neste caso, punir os catalães se forem provadas as suspeitas de corrupção que pairam sobre o clube.

Entretanto, o árbitro Estrada Fernández ficou fora das nomeações do VAR para este fim de semana, uma semana depois de apresentar uma queixa-crime contra Enríquez Negreira.

Adeptos do Real protestam

Ontem, no exterior do Bernabéu, em dia de clássico, um grupo de adeptos do Real Madrid aproveitou para se manifestar, lançando notas com a cara de Joan Laporta, presidente de Barcelona, e gritando: “Corrupção na federação.” Palavras que estavam também inscritas na tarja que transportavam.