UEFA quebra silêncio sobre o caso Rubiales: «O que fez foi inapropriado»

Aleksander Ceferín, presidente da UEFA desde 2016, pronunciou-se esta quarta-feira, em entrevista ao jornal francês 'L'Équipe', pela primeira vez sobre o caso polémico envolvendo Luis Rubiales, presidente suspenso pela FIFA do seu cargo na Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) após um beijo à futebolista espanhola Jenni Hermoso nas celebrações do título mundial da seleção feminina espanhola."Sou advogado e um dos vice-presidentes da FIFA. O caso está nas mãos do órgão de disciplina da Federação Internacional. Qualquer comentário que pudesse fazer soaria neste momento como uma pressão. Só tenho a dizer que me entristece que um acontecimento como este ofusque a vitória da seleção espanhola. Deveríamos mudar as coisas. Hoje reuni-me com Laura McAllister [vice-presidente da UEFA] para juntos encontrarmos formas de mudarmos a maneira como nos comportamos. Devemos fazer mais", começou por dizer, continuando: "O que fez foi inapropriado. Todos sabemos isso. Espero que saiba que o seu ato foi inapropriado. Está suspenso das suas funções, de todas as formas. Não é necessário suspendê-lo duas vezes."O líder da organização que tutela o futebol europeu falou na véspera do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões, que se realizará esta quinta-feira no Mónaco e que contará com a participação de três equipas portuguesas: Benfica, FC Porto e Sp. Braga.Recorde-se que Ángeles Bejar, mãe de Luis Rubiales,ao terceiro dia da greve de fome, forma de protesto que encontrou para defender a imagem do seu filho.