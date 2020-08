Os dois infetados por Covid-19 no Atlético Madrid são jogadores

Os dois casos postivos de Covid-19 no Atlético Madrid, de João Félix, alarmaram, este domingo, a imprensa desportiva internacional.

De acordo com notícia avançada hoje pelo jornal espanhol 'Marca', os dois infetados ao novo coronavírus no plantel rojiblanco tratam-se de jogadores, sendo que existe ainda a suspeita existirem mais casos no plantel da equipa orientada por Diego Simeone. As identidades dos jogadores infetados não foi revelada.

Recorde-se que o Atlético Madrid preparava-se para viajar esta segunda-feira para Lisboa, onde iria defrontar, o RB Leipzig, na quinta-feira, no Estádio da Luz, em jogo a contar para os quartos-de-final da Liga dos Campeões.