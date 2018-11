Umtiti será submetido a tratamento no joelho esquerdo no Qatar

O francês Samuel Umtiti será submetido a um tratamento "conservador" no joelho esquerdo, em Doha, no Qatar, não sendo necessário cirurgia, informaram este sábado os serviços médicos do Barcelona, no site oficial."Samuel Umtiti terá um tratamento conservador para resolver o desconforto no joelho esquerdo. O jogador irá para Doha, onde a terapia será seguida sob a supervisão dos serviços médicos do clube durante as próximas semanas", revelou o clube, no qual atua o defesa português Nélson Semedo.O jogador, com uma lesão na cartilagem do joelho esquerdo, perdeu esta temporada 10 jogos: seis da Liga Espanhola, três da Liga dos Campeões e um da Taça do Rei.