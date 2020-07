Unai Emery é o novo treinador do Villarreal

O Villarreal anunciou, esta quinta-feira, a escolha de Unai Emery para novo treinador da equipa para as próximas três temporadas. Em comunicado emitido no sítio oficial, o submarino amarelo informou ainda que a apresentação do técnico está agendada para a próxima segunda-feira, às 11h30 (horário de Portugal Continental).





Unai Emery, que chegou a ser associado ao Benfica, antes da chegada de Jorge Jesus, regressa assim à Liga espanhola, onde já orientou o Sevilha, tendo levado o clube à conquista da Liga Europa por três ocasiões, em 2013/14, 2014/15 e 2015/16.