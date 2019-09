Valdano crítico de Neymar: «Vive a profissão de forma confusa»

Jorge Valdano mostra-se satisfeito por o Real Madrid não ter assinado contrato com Neymar. O internacional brasileiro quer deixar o PSG e a formação merengue foi um dos colossos europeus que tentou contratá-lo durante o mercado de verão.À rádio 'Onda Cero', o antigo jogador e antigo diretor desportivo do Real Madrid afirmou que Neymar poderia não ser uma boa influência para Vinícius e Rodrygo e explicou o porquê."Não gostava que Neymar tivesse assinado pelo Real Madrid, vive a profissão de forma confusa. Não sei se ele seria uma boa influência para os jovens brasileiros do Real Madrid, que certamente o idolatram", afirmou Valdano.O ex-futebolista argentino falou também de Messi - "dá-me a sensação de que Messi ainda tem alma competitiva, por isso continuará na Europa", diz - e Maradona, que domingo foi apresentado como novo treinador do Gimnasia La Plata."Maradona é um exemplo de energia e coragem. O seu aparecimento modificou toda a liga argentina. Tornou-se uma lenda da qual se esperavam milagres", disse.