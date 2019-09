Valdano e o mau momento do Real Madrid: «Faltam reforços»

Jorge Valdano analisou a derrota do Real Madrid frente ao PSG (3-0) para a Liga dos Campeões. No El Transistor, da Onda Cero, o antigo diretor desportivo dos merengues destacou que o planeamento de Zidane foi bom, mas que o posicionamento de alguns jogadores durante o encontro esteve muito aquém das expectativas. "A aposta de Zidane em campo era muito entusiasmante, mas faltou convicção à equipa", acentuou.Valdano sublinhou que "existia uma grande expectativa em ver Benzema, Hazard e Bale jogarem juntos", mas os dois primeiros estiveram "discretos" durante os noventa minutos e foi o gaulês o único a dar a cara ao longo do jogo. O ex-futebolista reforça ainda, e apesar de não querer dar nomes, que "os jogadores de talento nunca desequilibram".O antigo jogador apontou ainda a falta de reforços à equipa liderada por Zidane, principalmente jogadores para o meio campo. "Faltaram reforços que levem o Real Madrid a outra dimensão. Esperavam-se mais, sobretudo no meio campo", afirmou.