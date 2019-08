Valdés: «Pedi a Ansu Fati para me mostrar as chuteiras e fomos comprar umas novas»

Ansu Fati estreou-se aos 16 anos pela equipa principal do Barcelona, tornando-se no segundo jogador mais novo a fazê-lo, e de um momento para o outro viu-se com os holofotes apontados a si, ainda mais depois de Messi ter assinalado o feito nas redes sociais com uma fotografia que se tornou viral.Víctor Valdés, antigo guarda-redes espanhol que é o atual treinador da equipa de juniores do Barcelona, recorda o primeiro contacto com o jogador guineense que passou pelo Louletano. "Não me surpreende que tenha atingido este nível. Tive pouco tempo para o desfrutar, mas recordo-me que no primeiro dia veio com queixas. Pedi-lhe para me mostrar as chuteiras, eram um autêntico desastre... as dores eram provocadas pelas chuteiras. Fomos logo comprar umas novas.""Ele é forte, rápido e tem muita confiança. Deve ter liberdade para o seu talento fluir. Estou muito feliz por ele. Ligou-me esta manhã o que me deixou muito contente", afirmou Valdés, agradecendo a Valverde os "minutos dados" da Fati.