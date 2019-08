Valdés retira juvenis do Barcelona da Otten Cup para salvaguardar a saúde dos jogadores

[COMUNICAT OFICIAL] El Barça no ha disputat el tercer i quart lloc de la Otten Cup pel fet que l’elevat número de jugadors lesionats per la intensitat del torneig feien impossible presentar un equip en condicions sense posar en risc la salut dels esportistes — FC Barcelona - Masia (@FCBmasia) August 18, 2019

Víctor Valdés, treinador dos Juvenis A do Barcelona, decidiu retirar a equipa do torneio Youth Otten Cup, que se realiza em Eindhoven, Holanda, por sentir que a integridade física dos seus jogadores não estava assegurada."O Barcelona não disputou o terceiro e quarto lugar da Otten Cup pelo elevado número de jogadores lesionados devido à intensidade do torneio, que tornou impossível apresentar uma equipa sem colocar em risco a saúde dos desportistas", justificou o emblema blaugrana, através de um comunicado publicado nas redes sociais.Já Víctor Valdés, antigo guarda-redes do Barcelona, atirou as culpas à organização do torneio pelo facto de os seus jogadores não estarem bem fisicamente. Para o técnico dos Juvenis A do Barcelona, a prova não deu o tempo de recuperação necessário entre os vários encontros de modo aos atletas se apresentarem em melhores condições físicas."Como máximo responsável pelo o meu grupo de jogadores, tomei a decisão de não disputar a partida que decidiria o terceiro e quarto classificado do torneio Otten Cup esta manhã.A minha decisão foi baseada unicamente de forma a salvaguardar a saúde dos meus jovens jogadores. Não concordamos com a organização do torneio relativamente aos tempos de cansaço entre as partidas e hoje, ao sermos eliminados nas meias-finais, tivemos margem de recuperação de apenas uma hora. É um desgate fora do comum para esta idade e para a altura de pré-temporada em que estamos.Antes de mais, quero dizer que o alto risco de lesão da minha equipa, ou algo mais grave a nível cardíaco, assumo a culpa e a total responsabilidade do que esta ação possa gerar.Espero que se olhe mais pelos futebolistas e pelo espetáculo que, de momento, na minha opinião, não é o que está prevalecido, mas eu irei sempre proteger os meus, sem pensar em consequências.", escreveu o treinador.