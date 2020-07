Valencia anuncia renovação de Hugo Guillamón

O Valencia anunciou esta quarta-feira a renovação de Hugo Guillamón por mais três temporadas. O jovem central de 20 anos fica com uma cláusula de 80 milhões de euros.





Hugo Guillamón prepara-se para arrancar a temporada na equipa principal, onde realizou 6 jogos, depois da passagens pelo escalões de formação do emblema che, bem como na equipa B (na época passada) apontou 1 golos no total de 21 jogos disputados.No palmarés, constam uma Taça do Rei, em 2018/2019 pelo Valencia e dois campeonatos de Europa, um sub-17 e um sub-19, pela La Roja.