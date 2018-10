Valencia bate Ebro com muita dificuldade na Taça do Rei

Foi com muitas dificuldades que o Valencia ganhou vantagem esta terça-feira na Taça do Rei, no terreno do Ebro, vencendo por 2-1 na primeira mão da quarta ronda.O jogo adivinhava-se mais tranquilo para a equipa che, sobretudo quando o luso-brasileiro Tiago Portuga foi expulso aos 27 minutos. Ainda assim, o Ebro adiantou-se no marcador aos 62', por intermédio de Jon Amelibia. Acabou por ser Santi Mina a salvar o jogo para o Valencia, marcando aos 71 e aos 80 minutos, num jogo em que Rúben Vezo foi titular.A segunda mão está marcada para o dia 5 de dezembro, no Mestalla.