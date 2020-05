Valencia critica Gasperini: «Colocou em risco inúmeras pessoas»

O Valencia reagiu este domingo de forma oficial às declarações de Gian Piero Gasperini, confessando-se surpreendido pelo facto de o técnico da Atalanta ter assumido que estava doente na véspera e no dia da partida entre as duas equipas. Os che vão mais longe e consideram que, com a sua atitude, o técnico dos italianos "colocou em risco inúmeras pessoas durante a sua viagem e estadia em Valência".





"Perante as declarações do treinador da Atalanta, o Valencia quer expressar publicamente a sua surpresa pelo facto de o treinador da equipa rival na eliminatória dos oitavos-de-final da Champions tenha reconhecido que, tanto antes como no dia do jogo, estava a sofrer de sintomas compatíveis com o coronavírus sem tomar quaisquer medidas preventivas, colocando em risco, se fosse esse o caso, inúmeras pessoas durante a sua viagem e estadia em Valência", pode ler-se no comunicado dos che, que recorda ainda que essa partida foi "disputada à porta fechada, rodeada de medidas preventivas por obrigação das autoridades sanitárias espanholas, de forma a prevenir o risco de contágio por Covid-19."