Valencia disposto a vender Gonçalo Guedes

O 'AS' avança este sábado que o Valencia está disposto a vender Gonçalo Guedes. Os problemas económicos do clube espanhol podem obrigar o proprietário, Peter Lim, a vender um dos seus principais ativos.





O Valencia vem de uma fase complicada, tendo vencido apenas por duas vezes após a retoma do campeonato. Ocupa a 8.ª posição do campeonato espanhol em igualdade pontual com o Granada, fora do acesso às competições europeias.Falhado o acesso à Liga dos Campeões, os fracos rendimentos desportivos e ainda o impacto da pandemia da Covid-19 acentuam as dificuldades do clube em manter-se competitivo. Assim, a venda de ativos, como Gonçalo Guedes, Ferrán Torres, Kondogbia, Cheryshev, Jasper Cillessen ou Kevin Gameiro, torna-se na única oportunidade para escapar ao descalabro financeiro da equipa valenciana.José Luis Gayà, Carlos Soler, Francis Coquelin, Maxi Gómez, Daniel Wass ou Kang-in Lee, são contudo alguns dos jogadores garantidos para a próxima época.