Valencia e Barcelona trocam de guarda-redes num negócio com 'truque' financeiro

Valencia e Barcelona encontram-se na fase final de uma negociação que levará a uma troca direta de guarda-redes pouco vista no futebol espanhol. Segundo adiantam vários meios de comunicação do país vizinho, desde a 'Marca', 'Mundo Deportivo' e RAC1, valencianos e catalães terão praticamente fechada a troca de Jasper Cillessen por Neto, num negócio que tem muito que se lhe diga...Basicamente, e para lá de satisfazerem a vontade das equipas técnicas, Barcelona e Valencia fazem um negócio voltado para o cumprimento das contas financeiras da temporada, recorrendo a uma engenharia financeira bastante peculiar.Primeiro de tudo, tanto Cillessen como Neto são avaliados neste negócio em 25 milhões de euros, o que fará com que nenhuma das equipas tenha de gastar qualquer verba neste negócio. O 'truque' aqui está na hora do registo das transações: Barcelona e Valencia oficializam as vendas antes do final do mês (dentro do atual exercício fiscal) e as compras apenas em julho, ajudando desta forma a equilibrar no imediato as contas de ambas as equipas.Com esta engenharia financeira, ambos os clubes declaram a entrada de 25 milhões de euros no presente exercício e, desta forma, conseguem acertar as suas contas para apresentar um balanço financeiro positivo.Por outro lado, com esta avaliação de 25 milhões de euros, o Valencia apenas será obrigado a pagar entre 2 a 3 milhões à Juventus por Neto, como parte do acordo de transferência assinado em 2017.