Valencia entra na luta por Adrien Silva

Adrien Silva entrou na lista de compras do Valencia. Depois de ter perdido Parejo e Coquelin, Javi Gracia desespera por reforços para o meio-campo e o internacional português de 31 anos é um nome que agrada ao técnico. Segundo o ‘Superdeporte’, o clube espanhol já entrou em contacto com o Leicester para conhecer as condições da transferência e a operação estará numa fase adiantada.

Apesar de ter mais um contrato com o Leicester, Adrien não entra nos planos de Brendan Rodgers e o clube inglês parece disposto a facilitar a saída, a qual até poderá ser na forma de novo empréstimo desde que o Valencia assuma a totalidade do salário, na ordem dos 8 milhões de euros brutos, de acordo com a imprensa espanhola. Contratado ao Sporting em 2017 por 25 milhões, o médio não conseguiu impor-se no Leicester e na época passada esteve cedido ao Monaco. Adrien tem mais propostas – da Rússia e Arábia Saudita –, mas dá prioridade ao projeto desportivo, uma vez que quer reentrar nas escolhas de Fernando Santos para a Seleção Nacional.