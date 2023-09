Valencia impõe pesada derrota 3-0 ao Atlético de Madrid

O Valencia foi este sábado bastante eficaz e impôs uma pesada derrota por 3-0 ao Atlético de Madrid, com Hugo Duro a 'bisar', infligindo o primeiro desaire aos forasteiros na Liga espanhola, à quinta jornada.

Depois de dois insucessos consecutivos, o Valencia sobe provisoriamente ao quinto lugar, com nove pontos, a três do líder Real Madrid, ainda só com quatro jogos, enquanto os 'colchoneros' são sétimos, com sete pontos.

Com o lateral direito Thierry Correia e o médio André Almeida a titulares, os anfitriões inauguraram o marcador logo aos cinco minutos, com Hugo Duro a antecipar-se na pequena área ao primeiro poste e a desviar um cruzamento na esquerda.

O avançado de 23 anos teve o seu melhor momento aos 34 minutos, quando, em ataque rápido, 'sentou' o defesa Savic e atirou para o 2-0, que castigava um jogo 'apagado' dos visitantes.

Sem capacidade de reação, o conjunto de Diego Simeone ficou a ver, aos 54, como o jovem Javi Guerra 'brincou' em frente à baliza e, à entrada da área, atirou, em jeito.

Antes, o Athletic Bilbau confirmou o bom início de época, ao impor-se, por 3-0, ao Cádis, subindo, à condição, ao segundo lugar, com os mesmos 10 pontos de Girona e FC Barcelona, que, no entanto, ainda não jogaram.