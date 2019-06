Valencia pensa em Rafael Leão

Rafael Leão está na mira do Valencia, segundo noticia este domingo o jornal 'Super Deporte', que de resto faz manchete com o português. O avançado do Lille agrada no Mestalla e é classificado por aquele diário como "uma bala".O jogador, de 20 anos, cumpriu a primeira temporada fora de Portugal, depois de rescindido com o Sporting alegando justa causa devido aos acontecimentos em Alcochete no ano passado. No Lille, clube com o qual tem contrato até 2023, Leão disputou 26 jogos e marcou oito golos.O passe do jogador está avaliado em 15 milhões de euros, segundo o site especializado Transfermarkt.