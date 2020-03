Valencia revela que mais jogadores estão infetados com coronavírus e critica a UEFA

O Valencia anunciou, em comunicado, que mais jogadores do seu plantel estão infetados com o novo coronavírus, sem especificar quaisquer nomes. Garay, Mangala, Gayá, um dirigente e um médico era os nomes já conhecidos que tinham sido infetados com o Covid-19 mas agora o clube che adianta que 35% dos testados está com o vírus.





O Valencia esclarece que estes novos casos, entre jogadores e treinadores, são assintomáticos e que todos os atingidos estão em casa isolados e com acompanhemento médico, continuando a realizar o plano de trabalho programado.O emblema espanhol criticou ainda a UEFA. "Apesar das medidas restritivas adotadas pelo clube após o jogo de 19 de fevereiro, para a Liga dos Campeões, em Milão, uma área confirmada como sendo de alto risco pelas autoridades italianas dias depois, e isolando o plantel, os últimos resultados demonstram que a exposição inerente aos jogos levou a que houvesse 35% de casos positivos", pode ler-se no comunicado.