Valencia toma medidas por causa do coronavírus: acabam os treinos à porta aberta e as conferências

Com a propagação do coronavírus em Espanha, o Valencia decidiu levar a cabo um conjunto de medidas de forma imediata: não haverá treinos à porta aberta nem conferências de imprensa.





Habitualmente a sessão de trabalho prévia aos jogos é aberta à imprensa mas isso já não vai suceder esta sexta-feira, último dia de preparação para o duelo com o Getafe, marcado para sábado. Albert Celades também não fará a antevisão da partida. No final da mesma também não terá lugar a conferência de imprensa."Devido à confirmação dos primeiros casos de infectados por coronavírus en Valência, um deles envolvendo um profissional da comunicação social que acompanha o clube, o Valencia decidiu aplicar medidas preventivas anulando todos os atos, reuniões e concentrações em espaços fechados que impliquem um risco para os jogadores, equipa técnica e pessoal do clube", pode ler-se no comunicado emitido esta sexta-feira.Um jornalista que acompanhou a deslocação do Valencia a Itália para defrontar a Atalanta a Champions deu positivo por coronavírus, soube-se quinta-feira."Tenho os sintomas de gripe, nada mais. Estou bem, tranquilo e a ser muito bem tratado", afirmou o jornalista de 44 anos citado pelo jornal 'Las Provincias", que não revelou a sua identidade.