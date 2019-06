Escândalo em Espanha: a foto que a polícia investiga a propósito dos resultados combinados



O Valladolid, clube que viu sete dos seus jogadores suspeitos de estarem 'comprados' num alegado esquema de combinação de resultados, emitiu esta terça-feira um comunicado sobre o escândalo que está a abalar o futebol espanhol "O clube mostra sua total surpresa, ignorância e indignação face às informações que surgem nos meios de comunicação social", pode ler-se na nota emitida pelo Valladolid, que afirma estar a colaborar com a justiça e que abriu uma investigação interna sobre o caso do jogo da última jornada da liga espanhola, frente ao Valencia.O clube refere ainda que "respeita a presunção de inocência" dos seus jogadores.Esta terça-feira, o 'El Mundo', citando parte da investigação, referiu que houve uma reunião combinada por Borja Fernández "com vários jogadores do Valladolid en casa de um deles , Sergio Gotán Gallardo, aliás Keko".