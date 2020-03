Valor de mercado do plantel do Atlético Madrid em queda e nem João Félix escapa

Os resultados do Atlético Madrid nos últimos tempos não têm sido propriamente animadores e isso acaba por se refletir no valor de mercado dos seus jogadores. O site Transfermarkt, especializado neste âmbito, fez uma nova avaliação e baixou o valor de mercado de 12 futebolistas da equipa treinada por Diego Simeone, incluindo João Félix, segundo conta esta sexta-feira o jornal 'As'.





O internacional português, cujo passe foi comprado pelos colchoneros ao Benfica no verão, por 127 milhões de euros, já tinha sofrido uma quebra no seu valor de mercado, que em dezembro se fixava nos 100 milhões. Mas as lesões e o desempenho coletivo levam o Transfermarkt a fazer uma nova avaliação negativa, fixando agora o seu valor em 90 milhões.Mesmo assim, Félix é o segundo mais caro da equipa, juntamente com Saúl (90) e atrás e Oklak (100), dois jogadores que mantiveram os valores da última avaliação.Thomas Lemar, que já esteve nos 70 milhões de euros, está agora nos 30 milhões. Os restantes que sofreram uma quebra na sua avaliação foram Koke (de 70 para 60), Morata (de 50 para 45), Savic (de 35 para 32), Herrera (de 22 para 20), Llorente (de 30 para 20), Diego Costa (de 25 para 18), Vrsaljko (de 20 para 15), Arias (de 18 para 15), Saponjic (de 3 para 1,5) e Adán (de 1,5 para 1).Em contraciclo, Renan Lodi (de 25 para 30), Felipe (de 25 para 32) e Ángel Correa (de 35 para 40) viram o seu valor subir.Oblak, Saúl, Giménez (70), Thomas (50), Trippier (35), Carrasco (28), Hermoso (25) e Vitolo (18) mantêm o valor que tinham na última atualização.