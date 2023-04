Valverde agride Baena junto ao autocarro da equipa: Villarreal diz que tem imagens

Fede Valverde e Álex Baena tiveram vários despiques dentro do relvado, na derrota do Real Madrid ante o Villarreal (2-3), este sábado. Mas o uruguaio dos merengues não ficou contente com o que aconteceu nas quatro linhas e, segundo vários meios de comunicação espanhóis, agrediu o adversário depois do jogo, à entrada para o autocarro do submarino amarelo.O avançado da equipa ganhadora no Santiago Bernabéu estava com o telemóvel na mão e foi surpreendido com um soco na face. O Villarreal garante ter imagens do sucedido.Ao jornal 'MARCA', fontes ligadas ao jogador do Real Madrid confirmam a agressão mas adiantam que esta tem uma razão de ser. No jogo da Taça do Rei entre ambas as equipas, em janeiro, já os dois jogadores haviam estado envolvidos em lances mais acalorados. Dentro do relvado, Baena terá dito a Valverde: "Chora agora que o teu filho não vai nascer", terá referido, após uma entrada mais dura sobre o uruguaio.O jogador do Real Madrid espera o segundo filho da relação com Mina Bonino e chegou a pensar, por aquela altura, que a companheira teria abortado. As boas notícias chegaram dias mais tarde e está tudo bem com a criança.Contudo, as coisas não ficaram sanadas há quase três meses. "Aquilo ficou por ali mas hoje o Baena disse outra coisa ao Valverde que o enfureceu. Espero por ele e disse-lhe que a família não é envolvida", referiu fonte do uruguaio ao jornal 'Marca'.