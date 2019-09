Valverde e a exibição de Ansu Fati: «Aquilo que ele fez não é normal»

O Barcelona goleou, este sábado, o Valência por 5-2, em jogo da 4.ª jornada da liga espanhola, numa partida que não contou com Lionel Messi, mas que teve em Ansu Fati a principal estrela do jogo.Ernesto Valverde, em conferência de imprensa, não poupou nos elogios ao avançado guineense, de apenas 16 anos, afirmando que aquilo que ele fez em campo, frente aos 'che', não foi "normal". "Assimilar o facto de ser um jogador do Barcelona não é fácil. É concentrado e tem estado muito bem. Não é normal que à primeira tentativa faça um golo, à segunda dê uma assistência e que à terceira, quase faça outro golo. É importante que a gente se vá conhecendo, que se conheça a sua qualidade, que vá aumentando o ritmo de jogo e que nos mostre mais do seu valor", afirmou o técnico dos blaugrana.Quanto à comparação de Ansu Fati a Lionel Messi, Ernesto Valverde teve uma resposta... enigmática. "A comparação não me preocupa. A bola vai parecer muito grande e nós vamos ter de esvaziá-la", concluiu.