Valverde escreve carta aos adeptos, à direção e aos jogadores do Barcelona

Ernesto Valverde deixou o comando técnico do Barcelona e foi substituído por Quique Setién, mas escreveu uma mensagem de despedida, que foi depois partilhada pelo clube. Valverde agradece o apoio de todos, recorda os quatro títulos que ganhou pelos blaugrana em duas épocas e meia e deseja "toda a sorte do Mundo" aos jogadores e ao novo técnico.





"Queridos culésA minha etapa como técnico do Barcelona chegou ao fim. Foram duas temporadas e meia muito intensas desde o princípio. Neste período vivi tempos muito alegres, a celebrar vitórias e títulos, mas também outros duros e difíceis. Mas acima de tudo quero destacar a experiência vivida e o carinho que senti dos adeptos durante esta etapa.Quero agradecer ao presidente Josep Maria Bartomeu e à direção a oportunidade que me deram para dirigir esta equipa, bem como a confiança que depositaram em mim. Também gostaria de agradecer o apoio de toda a gente que me acompanhou no clube durante estas duas temporadas e meia, especialmente aos que trabalham com a equipa principal e ao seu redor, com quem partilhei tantos momentos na Cidade Desportiva e nos treinos.Evidentemente também quero agradecer aos jogadores todo o trabalho e esforço que nos permitiu festejar quatro títulos juntos. A partir de agora desejo-lhes toda a sorte do Mundo, assim como ao novo técnico, Quique Setién.Um abraço a todosviva o Barça, viva a CatalunhaErnesto Valverde"