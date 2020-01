Valverde foi relaxar de bicicleta quando foi despedido do Barcelona

Ernesto Valverde não encarou bem o despedimento do Barcelona. Segundo a Radio COPE, o agora ex-treinador dos catalães soube da decisão da direção pela imprensa e mostrou-se "atónito" com o sucedido. De tal forma que quando soube da mesma vestiu o seu equipamento e foi andar de bicicleta para relaxar...





De acordo com aquela rádio espanhola, as negociações do Barça junto de Xavi acabaram por fragilizar a sua posição e extremaram posições. Ainda assim, Valverde, no comunicado que irá emitir esta terça-feira, não criticará o clube nem a direção.Quique Setién, recorde-se, é agora o novo timoneiro do Barcelona, tendo assinado até 2022.