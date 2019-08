Valverde: «Neymar é do PSG e vamos ver o que acontece»

Ernesto Valverde falou esta quinta-feira de Neymar, avançado que tem sido sistematicamente apontado a um regresso ao Barcelona. O técnico dos catalães fala em respeito por jogadores que não são seus, mas deixou escapar que... logo se vê o que acontece."Estou à margem destas questões e absolutamente centrado na equipa e nos jogadores que tenho. Temos de respeitar os jogadores das outras equipas. O Neymar é do PSG e vamos ver o que acontece. Estou muito contente com o plantel que tenho e não sei o que pode acontecer", frisou em conferência de imprensa.Valverde reiterou ainda que o mercado já deveria estar fechado numa altura em que os campeonatos estão a arrancar: "Sim, é um inconveniente. Isto já não é novo. Não é normal que comecemos a temporada e o mercado continue aberto. O normal seria que arranca a época continuasse a mesma até janeiro. Só respiras de alívio no dia 31".