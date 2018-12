Valverde tem até fevereiro para dizer se quer continuar no Barcelona por mais uma época

O Barcelona estabeleceu um prazo para que Ernesto Valverde se decida sobre o seu futuro. Segundo o diário 'Marca', o técnico tem até fevereiro para dizer se quer continuar a orientar os catalães na próxima temporada.A questão é o atual vínculo do técnico: assinou por dois anos com mais uma época de opção. E é precisamente aqui que reside o problema, visto que, sensivelmente a meio da segunda temporada em Camp Nou, o treinador ainda não especificou se deseja fazer uma terceira. Assim, os responsáveis do clube fixaram um prazo para acautelar a eventual necessidade de procurar atempadamente um novo timoneiro.O Barcelona comanda o campeonato com 37 pontos, mais três do que o Atlético Madrid. Na Liga dos Campeões foi primeiro na fase de grupos e vai agora defrontar o Lyon nos oitavos-de-final. Já na Taça do Rei, os catalães terão pela frente o Levante, também nos 'oitavos'.