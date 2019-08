Van de Beek confirma: «Real Madrid está interessado em mim»

Donny van de Beek confirmou esta sexta-feira o interesse do Real Madrid nos seus serviços. Em declarações à 'Fox Sports', o jogador do Ajax garantiu ainda assim que está focado nos holandeses.





"Sim, o Real Madrid está interessado em mim. Mas não quero falar sobre isso, agora quero estar concentrado no jogo com o Vitesse", disse.O jornal 'As' já tinha avançado quecaso a contratação de Paul Pogba não seja concretizada.