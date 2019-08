Van de Beek volta à agenda do Real Madrid

Com o negócio pelo francês Paul Pogba, num impasse, reacende-se o interesse do Real Madrid no jogador de 22 anos, dos holandeses do Ajax. O nome de Van de Beek há muito que é associado aos blancos, sendo um dos nomes referenciados para o reforço do meio campo da equipa de Zinedine Zidane, para além do principal alvo, Paul Pogba. Este tem vindo a perder força em Madrid devido ao valor pedido pelos responsáveis do Manchester United, pela sua transferência, cerca de 150 milhões de euros.





Em Madrid, sabe-se das movimentações do clube inglês no mercado à procura de um médio que ajude no processo criativo da equipa de Solskjaer, sendo por isso que os responsáveis madrilenos não se mostrem dispostos a entrar em loucuras pelo jogador francês, tendo Van de Beek como um alvo mais barato e como um garante de qualidade.