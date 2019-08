Vem aí a reunião decisiva por Neymar: o que dá o Barcelona e o que pede o Paris SG

Uma reunião, de cariz decisiva, deverá ocorrer esta terça-feira entre Barcelona e Paris SG tendo em vista a transferência de Neymar para Camp Nou. A uma semana do fecho do mercado, as duas partes querem fechar já um dossiê complicado, que pode definir toda uma temporada. Nesse sentido, é hora de esgrimir argumentos e a imprensa de Espanha e França revela o que cada um oferece e... pretende.De acordo com a 'Cadena COPE', o Barça vai tentar o empréstimo do internacional brasileiro com opção de compra obrigatória no final da temporada de 170 milhões de euros. Já o PSG, segundo o 'Le Parisien', pretende 100 M€ mais Ousmane Dembélé e Nelson Semedo. Refira-se que a proposta do campeão espanhol é inferior ao valor que o campeão gaulês pagou por Neymar há dois anos: 222 M€.Recorde-se que o Real Madrid tem sido outro dos clubes que tem tentando a contratação de Neymar mas o PSG pediu sempre que Vinícius Jr. estivesse envolvido no negócio, algo que os merengues rejeitaram liminarmente.