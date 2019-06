'Vice' do Barcelona explica: «Parece que Neymar quer voltar mas não gostámos da forma como saiu»

Jordi Cardoner, vice-presidente do Barcelona, desmentiu que o clube tenha mantido contactos com Neymar com vista ao seu regresso, mas admitiu que essa é uma intenção do brasileiro."O que li e o que parecer certo é que Neymar quer voltar ao Barcelona. Mas não podemos estar de acordo em dizer que o Barcelona quer contratar Neymar. Há uma possível vontade do jogador e agora estamos no momento das decisões. A imprensa acelerou estas informações, mas temos de dizer que não sabemos se isto vai ou não chegar a bom porto", referiu aos jornalistas, acrescentando: "Não tivemos contactos com Neymar".O 'vice' dos catalães relembrou ainda a saída conturbada do brasileiro em 2017, quando rescindiu o contrato através da cláusula com os 222 milhões de euros pagos pelo Paris Saint-Germain."Não me surpreende que um jogador que se tenha ido embora queira regressar, uma vez que, pensando bem, há poucos sítios como este. E isso dá-nos valor. Há jogadores que saíram para melhorar, mas outros não. O caso de Neymar é diferente. Ele decidiu unilateralmente deixar o Barcelona. Evidentemente que é um grande jogador e a parte desportiva é indiscutível, mas tudo o que rodeia isto tem de ser tido em conta. Há muitas coisas sobre a sua saída das quais não gostei, muitas coisas por resolver", concluiu.