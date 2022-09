Vice-presidente do Barcelona garante que regresso de Messi "seria economicamente viável"

Lionel Messi termina contrato com o Paris Saint-Germain e, apesar do emblema francês querer renovar com o astro argentino, o Barcelona já pensa no regresso à Catalunha do melhor jogador da história do clube.O vice-presidente Eduard Romeu não coloca entraves a novo casamento. "Se voltar, virá a custo zero, então certamente seria viável. De qualquer forma, é uma decisão técnica e do jogador", garantiu em declarações à Rádio Catalunha.O internacional argentino e melhor marcador da história dos culés deixou Camp Nou em 2020 para rubricar um contrato de três anos com os parisienses, após falhar a renovação com o clube de sempre.O dirigente especialista em assuntos financeiros explicou ainda "o Barça foi salvo" mas ainda há trabalho a fazer. "Não estamos financeiramente saudáveis ??e é preciso muita austeridade e rigor", referiu, apontando à redução no pagamento de salários na ordem dos 150 milhões de euros.