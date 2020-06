Vicente Del Bosque: «Na final do Mundial tinha as pernas a tremer»

Passaram-se 10 anos desde que Espanha conquistou o Campeonato do Mundo na África do Sul. Tempo que passou "muito rápido", conforme contou Vicente Del Bosque, o selecionador que conduziu a equipa do país vizinho ao título. Numa entrevista ao programa 'Confinados', da Eurosport, o técnico recorda algumas das emoções vividas naquela prova.





"A vida muda muito depressa em pouco tempo; veja-se o que sucedeu nos últimos três meses", começou por constatar Del Bosque. "Desde aquela final do Mundial, Espanha continuou a crescer e evidencia o trabalho de tantas gerações. Podemos competir com qualquer país sem ficar a dever nada a ninguém."O técnico reconhece que tinha um bom grupo à sua disposição. "Tivemos muita sorte com todos os jogadores que integraram a seleção. Todos tinham muita vontade e grande disciplina. Além do mais, eram e são muito boa gente, independentemente do clube que representassem ou do local ou tivessem nascido. Tínhamos um objetivo comum e conseguimos que 23 pessoas remassem para o mesmo lado, com a mesma força, o que por vezes não é fácil pois nem todos podem jogar. Quando os encontros terminavam recordava-me mais do que não tinham jogado porque não é fácil gerir esta situação, ainda mais entre a elite."E foi com essa união que 'La Roja' chegou à final. Como viveu Del Bosque as emoções desse jogo contra a Holanda? "Gostava de dizer que o fiz mantendo um equilíbrio entre a paixão e a concentração, mas não é verdade. Lembro-me de estar muito nervoso e de ter as pernas a tremer durante a final... É muito difícil alcançar esse equilíbrio porque nestes momentos não consegues controlar as reações que do teu corpo."