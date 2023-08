Vida de Jenni Hermoso virou um inferno: avançada está 'fechada em casa' e quer voltar ao México

«Como o Iker e a Sara, eh?»: revelado vídeo de Jenni Hermoso a rir-se do beijo de Rubiales «Como o Iker e a Sara, eh?»: revelado vídeo de Jenni Hermoso a rir-se do beijo de Rubiales

Quando tudo indicava que a vida das internacionais espanholas estava prestes a mudar (para melhor) depois da conquista do Mundial feminino, a de Jenni Hermoso virou... um inferno. Segundo a 'Marca', o beijo polémico entre Rubiales e a avançada continua a 'atormentar' Hermoso, que tem estado fechada em casa, "o mais longe possível do telemóvel e das redes sociais".De acordo com a mesma publicação, a intenção da jogadora é viajar para o México o quanto antes, para poder retomar ao Pachuca, equipa que representa. Por enquanto, Hermoso está em Madrid e continua a ser pressionada dia e noite por diversas fontes, que tentam recolher mais informações acerca do episódio que protagonizou com Luis Rubiales, entretanto suspenso do cargo de presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).A FUTPRO e a MKT Jersey, a agência que representa Hermoso, continuam a estudar a possibilidade de acusar Rubiales de agressão sexual.