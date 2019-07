Vidal e o interesse do Inter: «O meu futuro é no Barcelona»

Arturo Vidal, médio do Barcelona, tem sido associado ao Inter neste mercado de transferências, mas a saída do emblema catalão não parece estar nos planos do chileno. Em declarações à 'Gazzetta dello Sport', o médio chileno afirmou estar focado em cumprir contrato com o emblema catalão."Agora só penso nas minhas férias, mas o meu futuro é no Barcelona. Ainda tenho mais dois anos de contrato", afirmou. De acordo com o diário italiano, o internacional chileno de 32 anos é um pedido expresso de Antonio Conte para reforçar o meio-campo dos nerazzurri.A chegada de Frenkie De Jong ao Barcelona neste defeso, por 75 milhõs de euros, não terá 'assustado' o internacional chileno que não vê, assim, afetada a possibilidade de lutar pela titularidade no meio-campo blaugrana.Na última temporada, Arturo Vidal somou um total de 33 partidas, tendo marcado três golos e sete assistências pelo Barcelona.Com mais uma boa campanha na Copa América (4.º classificado), o Chile confirma o seu estado de graça como uma das melhores seleções sul-americanas da atualidade. Apesar do grande protagonismo que tem ao serviço do seu país, Arturo Vidal espera que a 'Geração Dourada' "dure por muitos anos" e que "soma muitos triunfos"."Esperemos que [a Geração] dure muito, oxalá que não termine e que não deixem de chegar vários jogadores de qualidade, que consigam continuar a conquistar objetivos. Espero que continuem a dar oportunidades aos mais novos, para que possam manter esta 'Geração Dourada' por muito tempo", vincou.