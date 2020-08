Vidal: «Estás muito enganado se achas que com o teu ADN chegas e ganhas sempre»

Arturo Vidal, um dos jogadores mais experientes e influentes no plantel do Barcelona, lançou este domingo duras críticas ao modelo que o clube catalão tem seguido nas últimas épocas. Em entrevista ao 'La Tercera', o médio chileno diz que o Barça "tem de mudar muitas coisas" e considera que tem existido uma aposta excessiva em jogadores da 'cantera'.





"Uma equipa, que na minha opinião é a melhor do mundo, não pode ter 13 jogadores profissionais e os restantes serem jovens. Não é que eles não mereçam estar lá, mas um clube desta dimensão tem de haver competitividade por quem é melhor e quem tem de jogar. Todas as equipas têm 23 jogadores para lutar por um lugar, crescer e melhorar todos os dias. Estás muito enganado se achas que com o teu ADN chegas e ganhas sempre", afirmou o jogador de 33 anos.Vidal garante, por isso, que a situação não será resolvida com a simples saída de alguns jogadores. "Claramente o problema não está só nos jogadores. É algo muito maior e há coisas que não estão a ser bem feitas. Há que mudar e melhorar. Mas não é fácil. Não basta chegar, mudar os maiores e esperar que as coisas mudem", justificou.O internacional chileno admitiu ainda que Messi, que estará de saída do Camp Nou, precisa de melhores jogadores ao seu redor. "Há muitos bons jogadores. Temos o Messi que é o número um e um extraterrestre, mas ele precisa de ajuda, precisa de jogadores que melhorem a equipa e dêem melhores resultados", explicou.

Antes de chegar à Catalunha, no verão de 2018, Vidal passou 3 épocas no Bayern Munique e abordou a goleada histórica sofrida pelo Barça diante dos bávaros, na Liga dos Campeões. "Foi muito doloroso não poder chegar à final e a forma como tudo aconteceu. Antes do jogo eu tinha fé no que poderia acontecer. Mas por muito que se queira esconder as coisas, a verdade é que a equipa não estava bem há muito tempo...", afirmou.



"O Barça fez coisas que não correspondem a uma equipa de primeiro nivel. E depois acontecem estas coisas quando se defronta uma equipa organizada, com mentalidade vencedora, jogadores fisicamente preparados e com um sistema de jogo rigoroso. Quando estás fraco em termos mentais e físicos, isso acaba por fazer a diferença", acrescentou. Vidal.