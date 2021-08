Vídeo 'eMessionante': Assim se despede o Barça do seu maior herói

O Barcelona comunicou esta quinta-feira que Lionel Messi não vai continuar no clube. "Apesar de ter chegado a existir um acordo entre o Barcelona e Leo Messi, com a clara intenção de ambas as partes de assinarem hoje um novo contrato, não será possível formalizar devido a obstáculos económicos e estruturais", refere o documento. O clube foi obrigado a despedir-se do internacional argentino, desejando-lhe "o melhor na sua vida pessoal e profissional", aproveitando a ocasião para lançar nas redes sociais um vídeo sobre o legado do jogador na Catalunha.