Villarreal de Gonçalo Guedes desilude em casa com o Cádiz

Cinco dias depois do sensacional triunfo (5-3) em Barcelona, no regresso às vitórias após quatro jogos sem ganhar, o Villarreal voltou à senda dos maus resultados ao ficar pelo nulo na receção ao Cádiz. Com Gonçalo Guedes a entrar ao intervalo, a equipa de Marcelino García demonstrou total ineficácia, apesar de ter dominado totalmente a partida.

Em Sevilha, o Betis também não fez melhor na receção ao Getafe (1-1). Greenwood começou por adiantar os visitantes de penálti e Isco respondeu da mesma forma. Rui Silva foi titular nos anfitriões e William entrou aos 82', dois minutos depois de Domingos Duarte também ser lançado em campo pelo Getafe.