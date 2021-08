Villarreal e Athletic Bilbau cedem nulos no fecho da ronda inaugural da La Liga

Villarreal e Athletic Bilbau empataram esta segunda-feira sem golos na receção ao Granada e na visita a Elche, respetivamente, nos últimos dois encontros da primeira jornada da Liga espanhola.

No Estádio de la Cerâmica, o atual campeão da Liga Europa dominou o encontro e foi quem esteve mais perto de entrar com o pé direito na edição 2021/22 de La Liga, mas, diante do emblema Andaluz, no qual alinhou de início o internacional português Domingos Duarte, não conseguiu desfazer o nulo e ainda viu o defesa Juan Foyth receber ordem de expulsão, aos 82 minutos.

Em Elche, o jogo foi mais equilibrado, com ambas as equipas a disporem de oportunidades de golo, porém, a igualdade sem golos acabou por prevalecer.